Abate e la mentalità dei suoi giocatori: a partire dal Lecce serve un passo avanti (VIDEO)

"Dai fischi agli applausi, dalla diffidenza alla fiducia. Il Torino ha ritrovato i tifosi: prima semplicemente in presenza, dovendo dimostrare di meritare affetto, poi anche con una partecipazione sentita. E pure in un momento più delicato, con la squadra di Abate reduce da due sconfitte consecutive" questo scrive Tuttosport riguardo al numero di tifosi presenti domani all'Olimpico Grande Torino, più di 20mila. Per la gara con il Lecce si prepara Simeone, in cerca del primo gol in casa della stagione: "A Torino in campionato non ha ancora segnato. L’ultima rete oltre 6 mesi fa".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.