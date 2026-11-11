Inusuale la situazione in cui si ritrova Ignazio Abate durante questa sosta: non è infatti presente nessuno dei primi tre portieri. Come scritto su Tuttosport: "Tra i 15 giocatori lontani da Torino per gli impegni delle nazionali ci sono anche tutti e tre i portieri. Non era stato così l’ultima volta, quando Lucas Perri aveva potuto sfruttare le tre settimane di sosta per lavorare sul piano fisico e atletico ma pure per ambientarsi in una nuova realtà, considerato che non appena arrivato era stato da subito buttato nella mischia. Incertezze e difficoltà, mostrate nelle prime partite con il Torino, avevano lasciato spazio a prestazioni sempre più convincenti. Il brasiliano, proprio grazie a una crescita evidente e sotto gli occhi di tutti, ha così ritrovato la Nazionale dopo un anno e mezzo, chiamato da Ancelotti per le gare contro il Giappone e Singapore". Mentre il mister fa i conti con la pausa dal campionato, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo esulta per la proposta stadio presentata dal Torino.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.