L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul ruolo, che sta causando più problemi al Toro: le corsie laterali. Con Cacciamani e Patterson impegnati rispettivamente in Nazionale Under 21 e Scozia, Belghali che ha rimediato un problema al ginocchio, che lo ha costretto ad abbandonare il ritiro dell'Algeria e Fortini, che sta recuperando dall'infortunio in vista della gara contro il Napoli, l'unico vero uomo a disposizione di Abate al Filadelfia è Aboukhlal. Fin qui per il marocchino tanti spezzoni di gara, mentre "l’unica presenza da titolare dell’esterno è stata a Frosinone, quando sostituì l’infortunato Alessio Cacciamani". Una gara non certo memorabile. L'esterno, però, come detto da lui stesso, vuole dimostrare il suo valore. La sosta per lui può diventare la giusta occasione per convincere Abate e con le tante defezioni, contro il Napoli al rientro dalla pausa può avere una seconda chance dopo Frosinone.

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