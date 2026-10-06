Dalla sosta per le nazionali il Torino perde Niccolò Fortini, fermatosi con l'Italia Under 21 per un problema muscolare contro l'Armenia: "Sono in corso valutazioni da parte dello staff medico: in programma per Fortini anche accertamenti strumentali in grado di stabilire con esattezza l'entità del problema" si legge su Tuttosport. La gara con l'Udinese è a rischio, Abate ne deve tenere contro, e intanto la sta preparando pensando anche a un cambio di modulo, magari con due punte fisse e una difesa a quattro. Ma sia chiaro: "I principi di gioco restano gli stessi".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.