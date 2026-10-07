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Andrea Croveri
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Se il cent rocampo offre tante opzioni in mediana, l'attacco invece è molto corto. Adams è da monitorare e la sua presenza contro l'Udinese è in dubbio, chi invece è tornato a disposizione e si siederà in panchina sarà invece Pietro Pellegri. "Meriterebbe finalmente di poter vivere una stagione bella, serena, senza problemi fisici e ricca di battaglie sportive e soddisfazioni" afferma Tuttosport sull'attaccante ex Monaco. Al Filadelfia tornano uomini, oggi sono attesi ben cinque nazionali che hanno meno di una settimana per rimettersi nella pista Torino e inquadrare di nuovo il campionato.

Tuttosport

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

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