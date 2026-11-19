Le parole di Urbano Cairo allo "Sport Industry Talk" sono riprese su Tuttosport: "Sono disponibile a vendere il Torino, ma al momento non ci sono offerte. Però spero che prima o poi arrivino, anche per dare opportunità ad altri imprenditori" così commentate: "Business Toro+Stadio, finalmente: l'Operazione con l'iniziale maiuscola, per Cairo, è questa. E difatti ai più quello di ieri è parso anche come uno spot, man mano diffuso non solo in Italia, ma pure oltre i confini nazionali". Oltre alle parole del presidente granata, sull'edizione di oggi si legge anche di Ilkhan, in scadenza contratto con Petrachi che valuta proposte di mercato a gennaio oppure il rinnovo.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.