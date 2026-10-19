Tutte le novità di casa granata presenti sui quotidiani oggi in edicola
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Abate incontra Gilardino oggi alle 20:45: il primo ha il compito di dimostrare che la strada scelta è quella giusta, il secondo deve invece iniziare un nuovo capitolo per il Parma. Come scrive Tuttosport, uno degli uomini che sta avendo più degli altri gli occhi di Abate addosso è Cesare Casadei, che forse oggi potrebbe essere utilizzato dal tecnico granata: "Al suo rientro non ha ritrovato il suo posto: quello non è garantito a nessuno, come è evidente dalle scelte di Abate che in queste settimane non si è fatto alcun problema a spedire in panchina Simeone o Vlasic, per fare il nome di due granata all'apparenza intoccabili". Tuttosport dedica anche spazio al Museo del Filadelfia: "Museo al Fila, il Comune c'è" titola il quotidiano.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.
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