Abate incontra Gilardino oggi alle 20:45: il primo ha il compito di dimostrare che la strada scelta è quella giusta, il secondo deve invece iniziare un nuovo capitolo per il Parma. Come scrive Tuttosport, uno degli uomini che sta avendo più degli altri gli occhi di Abate addosso è Cesare Casadei, che forse oggi potrebbe essere utilizzato dal tecnico granata: "Al suo rientro non ha ritrovato il suo posto: quello non è garantito a nessuno, come è evidente dalle scelte di Abate che in queste settimane non si è fatto alcun problema a spedire in panchina Simeone o Vlasic, per fare il nome di due granata all'apparenza intoccabili". Tuttosport dedica anche spazio al Museo del Filadelfia: "Museo al Fila, il Comune c'è" titola il quotidiano.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.