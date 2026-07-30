Tuttosport oggi dedica un articolo alla questione portiere in casa Torino. Ufficializzati Pietro Comuzzo e Eray Comert e in attesa di annunciare anche Kian Fitz-Jim, atterrato ieri a Caselle, il Torino vuole sistemare la propria porta con un obiettivo già da giorni nel mirino granata. Il quotidiano sportivo torinese scrive: "Il portiere brasiliano potrebbe essere il quarto acquisto della settimana: al momento si trova negli Stati Uniti con il Leeds, ma ha già le valigie pronte e non vede l'ora di imbarcarsi su un volo per l'Italia per iniziare la sua nuova avventura". Negli scorsi giorni si parlava di come per poter lasciare andare Perri, il Leeds avesse bisogno prima di chiudere per James Trafford del Manchester City, scelto come nuovo estremo difensore. E' arrivata la fumata bianca tra il City e il Leeds, con Petrachi che può ora affondare il colpo per il classe '97. Il giornale aggiunge: "Il portiere brasiliano (ma con passaporto italiano, non occuperà quindi slot per l'acquisto di calciatori extracomunitari dall'estero) arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.