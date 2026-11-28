Tra le pagine granata dell'edizione odierna di Tuttosport c'è n'è una dedicata ai contatti tra la coppia Cairo-Petrachi e Gattuso avvenuti a fine aprile. Oggi, infatti, "Ringhio" sarà sulla panchina della Lazio avversario del Toro, ma in estate sarebbe potuto essere granata. "Gli offrirono un contratto pluriennale. Poi ci fu il no di Gattuso". Il tecnico rifiutò una cifra che oscillava tra gli 800 e i 900 mila euro, con Petrachi e Cairo che non presentarono mai un'offerta migliore all'ex Ct. La scelta di Petrachi, che aveva preso in considerazione anche un ritorno di Juric, fu Abate, dopo un lungo testa a testa con Aquilani, scelto dal Sassuolo e già esonerato dai neroverdi. "E ora eccoci qua - scrive Tuttosport - Gattuso è primo e Abate vuole uscire dal tunnel ". Gli incroci sono tanti, con i due che si conoscono bene essendo stati compagni al Milan, prima, e allenatore (Gattuso) e giocatore (Abate), poi, sempre in rossonero.

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