Vittore Beretta è andato a far visita al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata a Villa Claretta, come scritto su Tuttosport: "Era molto emozionato alla fine, sì, ma lo abbiamo visto commosso ed emozionato anche prima, ripetutamente, durante la visita speciale del “commendator granata” (il Re dei Salumi, lo chiamano con affetto non solo i tifosi del Toro) a Villa Claretta, sede del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata". Le righe raccontano dell'esperienza, che ha visto Beretta fare moltissime domande a Beretta, che a proposito di futuro ha dichiarato: "Va costruito un Museo nuovo, bello, modernissimo, anche tecnologico, ancor più grande, capace di attirare sempre più tifosi e turisti. Un Museo al passo con i tempi" aggiungendo dopo: "Il Fila è la casa naturale di questo Museo per ragioni storiche e ideali, ma anche di buon senso: avrebbe molti più visitatori, sia tifosi sia turisti".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.