Mentre Abate aspetta nuovi rinforzi, il Torino lavora anche sul mercato in uscita e il giocatore che più di tutti ha suscitato l'interesse di diversi club è lo svedese Alieu Njie, come scritto su Tuttosport. Intanto, Petrachi sembra aver messo sotto osservazione un esterno sinistro, trattasi di Tolf del Goteborg: "Costa due milioni trattabili. Crescerebbe all'ombra del titolare italiano". Intanto, sul quotidiano è presente anche un'intervista a Luca Marchegiani, ieri tra i protagonisti del Torino di Mondonico e oggi un apprezzato talent di Sky. L'ex portiere granata ha parlato del Toro di oggi soffermandosi anche su Abate: "È un talento che va valorizzato ed è positivo il fatto che conosca l'ambiente. Abate è consapevole di avere una grande chance in un momento in cui è ancora abbastanza libero da tante pressioni che gli allenatori nel corso della propria carriera devono affrontare".

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