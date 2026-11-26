È sempre tempo di calciomercato. Esterni, difensori, punte: Petrachi ha tanto su cui lavorare, tra giocatori che potrebbero partire e altri che potrebbero far parte del progetto. Uno dei nomi su cui il ds sembra aver messo gli occhi è Francesco Camarda, richiesto anche da altri club di Serie A, come riporta Tuttosport: "È un predestinato, diventerà un campione" aveva dichiarato il tecnico che in passato lo lanciò in Primavera. Intanto, anche a causa del cambio di modulo, a Torino c'è un giocatore che ha trovato sempre meno spazio. Oristanio gioca poco, e se non trova spazio nelle prossime settimane potrebbe essere uno dei nomi in partenza.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.