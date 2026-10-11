L’edizione odierna di Tuttosport apre con un approfondimento sulla fase difensiva del Torino, alla vigilia della sfida contro l’Udinese. Nelle prime cinque giornate di campionato, infatti, i granata sono sempre passati in svantaggio: un problema che Abate ha provato ad affrontare durante la sosta, lavorando sull’attenzione e sulla gestione delle situazioni difensive. "Nelle prime cinque partite di Serie A: non solo il Torino è sempre passato in svantaggio, ma finora non è mai riuscito a chiudere senza subir gol", sottolinea Tuttosport. Il quotidiano evidenzia la necessità di correggere gli errori che hanno condizionato l’avvio di stagione, a partire dalle disattenzioni che hanno permesso agli avversari di colpire. Per il Torino, dunque, la sfida contro l’Udinese rappresenta un’occasione per dare segnali di crescita e provare a interrompere una tendenza che fin qui ha pesato sui risultati. L’obiettivo è trovare maggiore solidità e affrontare la gara con più attenzione fin dai primi minuti.

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