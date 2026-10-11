Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
La chiave dell’arrivo di Daniel Bragança al Torino (VIDEO)
L’edizione odierna di Tuttosport apre con un approfondimento sulla fase difensiva del Torino, alla vigilia della sfida contro l’Udinese. Nelle prime cinque giornate di campionato, infatti, i granata sono sempre passati in svantaggio: un problema che Abate ha provato ad affrontare durante la sosta, lavorando sull’attenzione e sulla gestione delle situazioni difensive. "Nelle prime cinque partite di Serie A: non solo il Torino è sempre passato in svantaggio, ma finora non è mai riuscito a chiudere senza subir gol", sottolinea Tuttosport. Il quotidiano evidenzia la necessità di correggere gli errori che hanno condizionato l’avvio di stagione, a partire dalle disattenzioni che hanno permesso agli avversari di colpire. Per il Torino, dunque, la sfida contro l’Udinese rappresenta un’occasione per dare segnali di crescita e provare a interrompere una tendenza che fin qui ha pesato sui risultati. L’obiettivo è trovare maggiore solidità e affrontare la gara con più attenzione fin dai primi minuti.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport
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