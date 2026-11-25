Lavori in corso, si corre. Tuttosport, tra le pagine dell'edizione odierna, riporta e commenta le parole del sindaco Stefano Lo Russo in merito allo stadio Olimpico Grande Torino: "Entro 60-90 giorni si potrà arrivare alla gara per l'assegnazione degli impianti. Abbiamo mosso un altro passo concreto. È una pietra miliare". Tra comune e società granata: "Ora toccherà proprio a Cairo, ancora una volta, stare dietro alla Città con la presentazione del progetto definitivo per lo stadio, sia sotto il profilo architettonico-urbanistico sia sotto il profilo economicp-finanziario". Intanto, il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, oggi a Villa Claretta, aspetta di tornare al Filadelfia. In merito, ci sono novità e passi avanti per la costruzione del Museo granata nello storico stadio del Toro.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.