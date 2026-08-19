L'edizione odierna di Tuttosport effettua un focus sulla situazione di Gaetano Oristanio. Il fantasista, contro la Carrarese in Coppa Italia, è stato l'unico dei nuovi acquisti (tutti titolari) a non mettere piede in campo. Domenica c'è il Milan, "ma appare evidente come nelle gerarchie di Abate sia in questo momento alle spalle della coppia Vlasic-Casadei". Il croato è inamovibile, leader che ha già dimostrato di fare la differenza, nonché capitano con l'assenza di Zapata. Oristanio, dunque, dovrà provare a convincere Abate a preferirlo a Casadei, che contro i toscani non ha brillato. Dalla sua Oristanio ha il ruolo: sulla trequarti si trova sicuramente più a suo agio rispetto a Casadei, ma non bisogna dimenticare anche agli altri. "Abate può contare anche su Njie e Adams e se uno dei due venisse ceduto, con ogni probabilità arriverà un sostituto dal mercato". La rincorsa di Oristanio è già cominciata.

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