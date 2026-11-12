Claudio Sala è protagonista tra le pagine di Tuttosport dove, in un'intervista, si è espresso in merito al Toro e al calcio di oggi, mostrandosi un po' deluso: "Non ci sono più elementi che sappiano dribblare e saltare gli avversari con facilità. Appena vediamo qualcuno che salta l'uomo ci entusiasmiamo subito, perché non ci siamo più abituati" e aggiunge poi: "Oggi sempre più spesso mi annoio nel vedere le partite. Mancano talento e qualità". Il poeta si è detto interessato a un giocatore del Torino: "L'unico con caratteristiche da ala vecchia scuola è Oristanio, ma sta giocando poco. Anche se a sprazzi gli ho visto fare cose interessanti. Il ragazzo ha dei colpi, anche se è un po' leggerino" legandosi poi alla stagione odierna: "Il cuore granata soffre" e aggiunge una frase sulla presidenza: "Cairo di suo non fa nulla per riconquistare i tifosi".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.