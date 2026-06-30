Nei giorni scorsi si è parlato di una distanza tra le parti nella trattativa tra il Toro e il Bologna per portare all'ombra della Mole Federico Ravaglia, come nuovo numero 1 granata. Oggi Tuttosport si esprime sulla questione, scrivendo: "Ravaglia vive da anni una situazione da riserva pressoché fissa, a Bologna, alle spalle del totem Skorupski". Il Bologna vorrebbe promuovere Ravaglia come primo portiere ma dovrebbe prima cedere il polacco e il Toro si è inserito in questa situazione: "Petrachi insiste da tempo per avere Ravaglia in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni, nell'ottica poi di acquistare il cartellino del portiere tra gennaio e giugno 2027. Ma i vertici del Bologna finora si sono opposti, dichiarano Ravaglia incedibile, vorrebbero prima capire il destino di Skorupski". Così Ravaglia è intervenuto, parlando con il dt dei felsinei Giovanni Sartori, come riporta il quotidiano sportivo torinese: "Gli ha espresso il suo desiderio di mettersi alla prova per davvero, di giocare con continuità, di essere ceduto, vista la perdurante situazione ambigua che si registra tra i pali in rossoblù. E gli ha anche comunicato di aver dato la sua disponibilità al Torino".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

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