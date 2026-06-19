Tra gli argomenti proposti dall'edizione odierna di Tuttosport c'è il possibile rinnovo di Alessio Cacciamani. Ignazio Abate è conscio delle potenzialità del giovane esterno, avendolo allenato anche alla Juve Stabia e crede che anche in Serie A il suo talento emergerà. "Il nuovo tecnico del Torino si aspetta segnali importanti e un processo di crescita assolutamente positivo dal suo ragazzo, svezzato in modo straordinario in Serie B nella Juve Stabia" - scrive il quotidiano sportivo torinese. Così come Abate, anche Cairo e Petrachi sono convinti del grande valore in prospettiva del classe 2007 e vorrebbero rinnovargli il contratto fino al 2031: "i vertici granata vogliono blindare il talentuoso esterno con un prolungamento contrattuale adeguato al valore e alle potenzialità di Alessio. La notizia è che le trattative sono effettivamente partite, i dialoghi con gli agenti di Cacciamani sono cominciati".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.