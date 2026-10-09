Sull'edizione odierna di Tuttosport è presente un focus su Ricardo Rodriguez, che torna all'ombra della Mole, dopo essersi distinto con la Svizzera nella pausa nazionali. Il quotidiano sportivo torinese è tornato sul periodo iniziale del giocatore svizzero nella sua seconda esperienza al Toro: "Lo svizzero ha seguito un programma personalizzato per avvicinarsi allo stato di forma dei compagni ed evitare così qualunque rischio a livello fisico". Il minutaggio avuto con la nazionale elvetica è stata sicuramente una buona notizia per Ignazio Abate ed è stato un toccasana per il nativo di Zurigo, ma ora l'obiettivo è evitare qualsiasi possibile problema fisico: "Però la priorità dello staff medico è quella di scongiurare ogni possibile problema fisico dovuto proprio al grande utilizzo delle ultime due settimane." - con il giornale che aggiunge - "Rodriguez aveva bisogno di ritrovare minuti e questo è accaduto, però il difensore ha necessità di allenamenti mirati, così da ritrovare al più presto la migliore versione di sé, già vista a Torino nella sua prima esperienza". "Rodriguez è l'unico mancino naturale della retroguardia ed è questo il motivo per cui è stato scelto" - con il calciatore che può risolvere il problema per il tecnico campano della mancanza di un difensore di piede sinistro e che può offrire duttilità, potendo giocare sia da braccetto mancino nella difesa a 3, sia da terzino sinistro nella linea a 4.