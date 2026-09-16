L'edizione odierna di Tuttosport riflette sul momento del Toro due giorni dopo la sconfitta con la Roma. Un 2-0 netto, che ha mostrato la superiorità della squadra di Gasperini, eppure il Toro ha preso due gol per errori individuali, come lo stesso Abate ha voluto rimarcare in conferenza stampa. "Errori individuali, reti regalate, tutto vero. Però - scrive Tuttosport - non ci si può limitare a questo". Il Toro è stato troppo poco coraggioso e propositivo, almeno nella prima frazione di gara. Anche il calendario non ha aiutato con Roma e Milan nelle prime quattro giornate, così come il mercato sempre tardivo. "Cairo ha lasciato lo stadio senza parlare, tra il perplesso e il seccato, evitando tanti contatti. Sabato il Torino giocherà a Bologna, poi la lunghissima sosta di 3 settimane. Delicata, delicatissima - conclude Tuttosport - sarà la trasferta in Emilia. Urgono risposte come a Firenze".

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