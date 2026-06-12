Ora che è ufficiale la rescissione consensuale tra Ignazio Abate e la Juve Stabia, è imminente il passaggio del tecnico campano sulla panchina del Torino. E così si pensa alla squadra da costruire e da consegnare al nuovo allenatore. Abate predilige un 3-4-2-1, motivo per cui Petrachi si sta attivando per un paio di esterni d'attacco utili alla causa dell'ex giocatore di Milan e Toro. Spunta tra i nomi quello di Gabriel Strefezza: il brasiliano reduce dall'avventura in prestito a Parma non è intenzionato a tornare in Grecia tra le fila dell'Olympiacos e piace ad Ignazio Abate. "Un brasiliano che ha la saudade al contrario: invece che per il paese natio, la nutre verso l'Italia"- argomenta Tuttosport. Il giornale sportivo torinese aggiunge: "Tra l'altro l'agente di Strefezza (Alessandro Lucci) vanta un ottimo rapporto sia col presidente Urbano Cairo sia col direttore sportivo Gianluca Petrachi, coi quali in passato ha confezionato diverse operazioni. Motivo per cui i granata potrebbero trovare terreno fertile per arrivare ad assicurarsi il folletto offensivo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.