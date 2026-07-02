L'edizione odierna del Tuttosport tratta soprattutto la questione legata ai riscatti dei prestiti. Nessuno dei giocatori in prestito, Prati, Ebosse e Obrador, è stato riscattato, ma per gli ultimi due si continua a trattare. Su Ebosse si continua a discutere con l'Udinese per far scendere il prezzo originario (2,5 milioni) e riportarlo in granata. Ma in particolare l'obiettivo è Obrador, su cui però è piombato anche il Besiktas come riporta Tuttosport: "La speranza è di riportare a Torino lo spagnolo Obrador, di fatto fuori rosa nel Benfica. Si sa il diritto di riscatto da 9 milioni è stato lasciato decadere dal Torino, che vorrebbe ingaggiare Obrador in prestito con obbligo di riscatto condizionato a una cifra oscillante intorno ai 7 milioni". "Ora - prosegue il Tuttosport- è il Besiktas di Italiano, a cui interessa Obrador, a far paura. I turchi hanno maggiori disponibilità economiche e giocano in Europa League".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Tuttosport

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