Ancora Dybala con un assist, ancora Malen con un gol, ancora Perri sul banco degli imputati: contro la Roma il risultato è quello di una sconfitta per 2-0. Forse un po' troppo largo, ma in ogni caso il Toro ha parecchio da recriminarsi, soprattutto sui gol subiti. La gara mette di nuovo in evidenza le luci e le ombre di Lucas Perri, sul quale però Abate non ha dubbi, come riporta Tuttosport: "Su Perri non arretro. È un grande portiere" il tecnico ha però anche altro da dire: "Non si può regalare gol e passare sempre in svantaggio". Il quotidiano elogia anche la prestazione di Bragança. Inoltre, scrive sul vivaio granata, ieri in visita al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.