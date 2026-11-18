Tuttosport oggi presenta un focus sulle condizioni di Nikola Vlasic, tornato acciaccato dall'avventura in nazionale. Il numero 10 del Toro non ha riportato nessuna lesione, facendo tirare un sospiro di sollievo all'ambiente granata. Sabato aveva accusato un problema al bicipite femorale della coscia destra durante l'allenamento con la nazionale croata e domenica non era stato convocato per la sfida contro la Repubblica Ceca, dopo i 90 minuti collezionati nella gara contro l'Inghilterra. Il quotidiano sportivo torinese scrive: "Lunedì il giocatore è rientrato in città per essere valutato dallo staff, da lì la conferma di come Vlasic si sia fermato in tempo. Solo un affaticamento al bicipite femorale della coscia destra: il riposo precauzionale ha fatto la differenza, evitando al croato di incappare in un infortunio che avrebbe privato Abate del giocatore certamente al Maradona, ma probabilmente anche più a lungo". La situazione del trequartista verrà monitorata giorno dopo giorno, con il nativo di Spalato che si è allenato ieri al Filadelfia, svolgendo lavoro personalizzato. In casa Torino la parola d'ordine è cautela, con il giornale che scrive: "Impossibile al momento fare una previsione sulla sua convocazione in vista del Napoli: tutto dipenderà da quando il croato tornerà a lavorare con il resto dei compagni, diventando così a quel punto convocabile a tutti gli effetti".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.