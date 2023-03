Toro-Bologna, i precedenti: granata a segno in tutte le ultime 17 gare casalinghe

Lunedì 6 marzo alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena la sfida tra i granata di Juric ed il Bologna di Thiago Motta. Sono 65 le partite che si sono giocate in Serie A tra queste due squadre nel capoluogo piemontese e le statistiche sorridono ai padroni di casa: 34 le vittorie del Toro, di cui la più recente è arrivata il 6 novembre 2022, un 1-0 firmato Berenguer; sono invece 21 i pareggi, l'ultimo dei quali è l'1-1 del 20 dicembre 2020, quando al vantaggio di Verdi aveva risposto Soriano e solo 10 le sconfitte. Il Torino è andato a segno in tutte le ultime 17 gare casalinghe contro il Bologna in A: è la serie aperta più lunga di incontri casalinghi consecutivi in gol per i granata in Serie A, considerando le avversarie attualmente nella competizione.