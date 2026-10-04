Dopo il suo intervento al Festival dello Sport, il presidente granata Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di SkySport riguardo alla situazione di Giovanni Malagò, e al voto di martedì 6 ottobre riguardo alla sua eleggibilità nel ruolo di presidente della Figc.

La dichiarazione di Urbano Cairo su Malagò

"Non conosco bene la situazione ed i regolamenti, quindi non voglio dare giudizi. Quello che posso dire è che siamo a due anni dalle prossime elezioni, c'è un movimento nel calcio italiano che ha bisogno di riforme urgenti". Ha detto il presidente del Torino: "Ora sono sei mesi che si parla di dimissioni Gravina, poi campagna elettorale, poi elezioni… Secondo me stiamo perdendo tempo. Io non so se tutti questi regolamenti c'erano anche in passato ma ripeto, stiamo solo perdendo tempo. Ora vediamo cosa succederà martedì".