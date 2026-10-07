Lunedì alle 20:45 si torna al Grande Torino: a chi sarà affidata la gestione dell'incontro

Andrea Croveri
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Dopo la sosta torna la Serie A e con lei arrivano le designazioni arbitrali per la sesta giornata. Torino-Udinese, in programma lunedì alle 20.45, sarà diretta da Crezzini. Al Var ci sarà Volpi, con Camplone come Avar. Completano la squadra arbitrale gli assistenti Cavallina e Zezza e il quarto ufficiale Massa.

Le designazioni ufficiali della giornata numero 6

GENOA – FIORENTINA Sabato 10/10 h. 15.00

MARESCA

COLAROSSI – FONTEMURATO

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: CAMPLONE

INTER – PARMA Sabato 10/10 h. 18.00

BONACINA (foto)

FONTANI – BARONE

IV: MANGANIELLO

VAR: PATERNA

AVAR: MASSIMI

NAPOLI – FROSINONE Sabato 10/10 h. 20.45

Pisa SC v Genoa CFC - Serie A

FELICIANI

BERTI – PERROTTI

IV: GUIDA

VAR: COSSO

AVAR: GARIGLIO

COMO – ROMA Domenica 11/10 h. 12.30

FABBRI

IMPERIALE – BACCINI

IV: SOZZA

VAR: GARIGLIO

AVAR: ABISSO

LAZIO – MONZA Domenica 11/10 h. 15.00

COLLU

BAHRI – MORO

IV: MARIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VOLPI

LECCE – BOLOGNA Domenica 11/10 h. 15.00

PAIRETTO

CECCON – SCARPA

IV: DI BELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DIONISI

SASSUOLO – MILAN Domenica 11/10 h. 18.00

FOURNEAU

PALERMO – ROSSI L.

IV: CHIFFI

VAR: SANTORO

AVAR: MERAVIGLIA

CAGLIARI – JUVENTUS Domenica 11/10 h. 20.45

MARCENARO

ROSSI C. – LO CICERO

IV: DOVERI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MAGGIONI

ATALANTA – VENEZIA Lunedì 12/10 h. 18.30

TREMOLADA

REGATTIERI - GIUGGIOLI

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PICCININI

TORINO – UDINESE Lunedì 12/10 h. 20.45

CREZZINI

CAVALLINA – ZEZZA

IV: MASSA

VAR: VOLPI

AVAR: CAMPLONE

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