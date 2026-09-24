La Lega Serie A fa quadrato attorno a Giovanni Malagò. Il messaggio arriva dal presidente Ezio Maria Simonelli, che ha ribadito la linea dei club della massima serie: "Siamo sempre al suo fianco, con coerenza". Simonelli ha ricordato come Malagò fosse stato indicato fin dall’inizio come il profilo sul quale puntare per la guida della Figc, con 19 società su 20 schierate a sostegno della sua candidatura. Tra queste c’era anche il Torino, che non ha mai fatto mancare il proprio appoggio e non ha modificato la propria posizione dopo l’elezione dello scorso 22 giugno.

Il nodo del tesseramento resta aperto, la Serie A resta al suo fianco

Proprio mentre la Lega ribadisce il proprio sostegno, resta da chiarire laal momento della candidatura. I ricorsi presentati dall'avvocato Renato Miele hanno sollevato il tema, sul quale la Procura federale aveva proposto l’archiviazione ritenendo non decisivo il possesso della tessera per candidarsi. Il procuratore generale dello Sport Ugo Taucer ha poi archiviato il procedimento relativo a Malagò, trasmettendo però gli atti al Coni per ulteriori valutazioni sull’operato della Federazione e sul rispetto dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità.

La parola è quindi passata al Coni, con il presidente Luciano Buonfiglio che ha affidato gli approfondimenti a un gruppo di giuristi esperti di diritto sportivo. In attesa delle valutazioni della Giunta, la posizione della Serie A resta invariata: Simonelli ha ribadito il sostegno dei club e anche il Torino non ha fatto registrare alcun passo indietro rispetto alla linea tenuta fin dalla candidatura. Malagò, intanto, ha continuato la propria attività istituzionale, compresa la visita alla Nazionale a Coverciano.