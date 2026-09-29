Il Parma ha scelto Alberto Gilardino per la panchina. Sarà l’ex attaccante a raccogliere l’eredità di Carlos Cuesta e a guidare i gialloblù dopo la separazione con il tecnico spagnolo. Per Gilardino è un ritorno in una piazza che ha avuto un peso importante nella sua carriera: a Parma ha giocato dal 2002 al 2005, segnando 50 gol. L’ex centravanti torna ora in Emilia da allenatore, dopo l’ultima esperienza al Pisa, conclusa con l’esonero lo scorso primo febbraio. Gilardino avrà quindi la possibilità di ripartire da una società che conosce bene e di dare una nuova spinta al proprio percorso in panchina. Di seguito il comunicato del club.

Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, il comunicato

"Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913. Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive. Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l’esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005 durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu. Al termine della lunga carriera da calciatore, poi, ha intrapreso il percorso da allenatore con Rezzato, Pro Vercelli, Genoa e Pisa, prima di diventare – oggi – la nuova guida tecnica del Parma. Di seguito anche lo staff tecnico che affiancherà Mister Gilardino:

Gaetano Caridi – Allenatore in Seconda

Francesco Valiani – Collaboratore Tecnico

Antonio Bovenzi – Preparatore Atletico

Mirco Vecchi – Match Analyst

Ad Alberto Gilardino e a tutto lo staff il più caloroso benvenuto da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini e di tutta la società per l’inizio di questa nuova avventura a tinte gialloblu".