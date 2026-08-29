I verdetti e i cambiamenti in classifica del secondo turno del campionato di Serie A 2026/27 dopo le partite del sabato pomeriggio
Si sono concluse le partite del sabato pomeriggio del secondo turno del campionato di Serie A 2026/27. Il Toro cade in trasferta per 2-1 con il Sassuolo e rimane a 0 punti, con i neroverdi che salgono a 3; l'Udinese fa il corsaro a Monza e sale a 4 lunghezze, con i brianzoli che perdono 2-3 e rimangono a quota 0; tonfo della Fiorentina, ancora a secco di punti, in casa contro il Frosinone, che conquista i suoi primi 3 punti in Serie A.
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