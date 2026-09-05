Il Toro firma la sua prima vittoria in campionato contro la Fiorentina e smuove finalmente la sua classifica. Mandragora e Adams ribaltano il vantaggio firmato a inizio secondo tempo dalla Fiorentina con Pellegrino. Ignazio Abate centra così la prima vittoria in Serie A e porta il Toro a 3 punti scollandolo dalla coda della classifica. La Viola resta sul fondo a 0, con gli spettri della stagione di un anno fa che riaffiorano. In testa, in attesa delle gare che completeranno il quadro del sabato, c'è il Como, reduce dal 4-1 sul Genoa. La giornata prosegue alle 18 con il big match tra Inter e Napoli, alle 20.45 altra partita di cartello con Roma-Atalanta.