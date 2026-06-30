Al via la campagna acquisti, anche per il Torino: il parere dei lettori di Toro News
Calciomercato Torino, ma la difesa? (VIDEO)
"Tutto pronto, si comincia", recita Piccinini nelle sue più celebri telecronache. E ufficialmente si comincia con la sessione estiva di calciomercato. Le più grandi formazioni di calcio hanno poco più di due mesi per sistemare le proprie rose: ridisegnare gli organici che nella prossima stagione si daranno battaglia alla ricerca del miglior posizionamento possibile. Cessioni, acquisti, rinnovi, riscatti: con l'inizio del calciomercato, ieri, domenica 29 giugno alle 20:00, è iniziato il periodo dell'anno dei cambiamenti. E ora può cominciare anche il calciomercato del Torino.
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Calciomercato Torino, quanti nuovi acquisti in ritiro?La formazione granata ha diversi interpreti da cambiare, un nuovo allenatore da seguire, Ignazio Abate, e mediante i suoi precetti una squadra da costruire. Il ds granata Gianluca Petrachi affronterà un'estate importante in ottica cessioni e acquisti, con l'obiettivo di regalare al tecnico ex Juve Stabia la formazione più adeguata alle sue idee tattiche. Un primo momento di valutazione, senza dubbio, sarà il consueto ritiro estivo. Il Torino si recherà a Pinzolo dal 13 al 25 luglio. La domanda, rimane la stessa: arriverà un Torino pronto a livello di organico o ancora tutto da costruire? Quanti nuovi acquisti riuscirà a portare il Torino in ritiro? Noi, come di consueto, giriamo la domanda a voi lettori di Toro News: votate il sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere!
Quanti nuovi acquisti porterà il Torino in ritiro?
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