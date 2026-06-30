"Tutto pronto, si comincia", recita Piccinini nelle sue più celebri telecronache. E ufficialmente si comincia con la sessione estiva di calciomercato. Le più grandi formazioni di calcio hanno poco più di due mesi per sistemare le proprie rose: ridisegnare gli organici che nella prossima stagione si daranno battaglia alla ricerca del miglior posizionamento possibile. Cessioni, acquisti, rinnovi, riscatti: con l'inizio del calciomercato, ieri, domenica 29 giugno alle 20:00, è iniziato il periodo dell'anno dei cambiamenti. E ora può cominciare anche il calciomercato del Torino.

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Calciomercato Torino, quanti nuovi acquisti in ritiro?

Quanti nuovi acquisti porterà il Torino in ritiro? Nessuno 1 o 2 3 o 4 Più di 4 Nessuno 48% 11 voti 1 o 2 43% 10 voti Più di 4 9% 2 voti 3 o 4 0% 0 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

La formazione granata ha diversi interpreti da cambiare, un nuovo allenatore da seguire, Ignazio Abate, e mediante i suoi precetti una squadra da costruire., con l'obiettivo di regalare al tecnico ex Juve Stabia la formazione più adeguata alle sue idee tattiche. Un primo momento di valutazione, senza dubbio, sarà il consueto ritiro estivo.. La domanda, rimane la stessa: arriverà un Torino pronto a livello di organico o ancora tutto da costruire?Noi, come di consueto, giriamo la domanda a voi lettori di Toro News: