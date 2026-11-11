Dopo 11 giornate, il Torino di Ignazio Abate ha messo a referto 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Le ultime tre gare indicano però un momento negativo per il Torino, che ha perso contro Como e Frosinone e ha pareggiato tra le mura amiche con il Lecce. Abbiamo chiesto ai nostri lettori di darci il loro parere attraverso un sondaggio relativo alla soddisfazione in merito al percorso del Toro fin qui in campionato. Ecco qual è stato il loro responso.

E' un Toro divisivo: la platea granata si frammenta quasi equamente

14 punti: ve ne aspettavate di più? In linea con le aspettative 47% 192 voti Sì 41% 166 voti No, di meno 12% 47 voti Il sondaggio è concluso.

Il 47% di chi ha votato il sondaggio ha dichiarato in linea con le proprie aspettative il rendimento granata in questi primi 11 turni. 192 voti che battono di poco i 166 dei lettori che invece desideravano che il Torino ottenesse di più a livello di punti realizzati, corrispondente al 41%. Di certo c'è che solo pochi votanti, 47, si sono espressi per l'opzione che se ne attendeva meno, cioè il 12% del totale. Un dato che evidenzia come siano pochi i lettori per i quali il Toro è andato oltre ciò che si aspettavano.