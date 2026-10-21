Per la prima volta in stagione torna sulla scena dei Toro News Award Giovanni Simeone. Il Cholito ha dovuto affrontare in questo inizio di campionato un'astinenza da gol e non era mai apparso fin qui tra i migliori 3 nei Toro News Award della stagione 2026/27. Contro il Parma il Cholito si è preso la scena con una prestazione totale, condita con due bei gol e lo zampino nella rete del 2-0 siglata da Adams.

Il Torino ha sconfitto il Parma con un rotondo 3-0 nella giornata di lunedì 19 ottobre grazie ad un'ottima prestazione dei suoi attaccanti e di tutta la squadra, centrando la seconda vittoria di fila. Oltre a Simeone, gli altri due giocatori che hanno convinto i lettori di Toro News sono stati Braganca e Belghali: tutti e tre i granata sul podio sono partiti dall'inizio e hanno contribuito al successo dei granata. Il migliore per distacco è Simeone, che con il 39% dei votanti corrispondenti a 463 voti, guadagna 5 punti e va a fare compagnia a Njie e a Vlasic al quinto posto della classifica finale. Belghali, autore di due assist, guadagna invece un punto, grazie all'11% delle preferenze, ossia 133 voti e si piazza pari a Cacciamani. Braganca invece, in virtù del 21% dei votanti, equivalente a 255 voti, scavalca Mandragora e con tre punti si piazza momentaneamente sul podio, in terza posizione in classifica.

Votate i migliori granata nel match contro il Parma Simeone 39% 463 voti Bragança 21% 255 voti Belghali 11% 133 voti Perri 6% 75 voti Adams 6% 67 voti Vlasic 4% 44 voti Ismajli 4% 43 voti Cacciamani 3% 37 voti Comuzzo 3% 33 voti Mandragora 2% 20 voti Casadei 0% 5 voti Coco 0% 4 voti Zapata 0% 3 voti Kulenovic 0% 2 voti Gineitis 0% 2 voti Aboukhlal 0% 1 voti Il sondaggio è concluso.

La classifica del TN Award 2026/27

Ilkhan: 11

Fitz-Jim: 9

Braganca: 8

Mandragora: 6

Vlasic, Njie, Simeone: 5

Adams: 4

Ismajli, Oristanio: 3

Kulenovic: 2

Cacciamani, Belghali: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).