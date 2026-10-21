Finalmente Simeone torna al gol e trascina i granata e intanto Braganca sale sul podio: il risultato del sondaggio del Toro News Award 2026/2027
Simeone, Braganca e poi...: ecco i 5 migliori in campo in Parma-Torino (VIDEO)
Per la prima volta in stagione torna sulla scena dei Toro News Award Giovanni Simeone. Il Cholito ha dovuto affrontare in questo inizio di campionato un'astinenza da gol e non era mai apparso fin qui tra i migliori 3 nei Toro News Award della stagione 2026/27. Contro il Parma il Cholito si è preso la scena con una prestazione totale, condita con due bei gol e lo zampino nella rete del 2-0 siglata da Adams.
Il Torino ha sconfitto il Parma con un rotondo 3-0 nella giornata di lunedì 19 ottobre grazie ad un'ottima prestazione dei suoi attaccanti e di tutta la squadra, centrando la seconda vittoria di fila. Oltre a Simeone, gli altri due giocatori che hanno convinto i lettori di Toro News sono stati Braganca e Belghali: tutti e tre i granata sul podio sono partiti dall'inizio e hanno contribuito al successo dei granata. Il migliore per distacco è Simeone, che con il 39% dei votanti corrispondenti a 463 voti, guadagna 5 punti e va a fare compagnia a Njie e a Vlasic al quinto posto della classifica finale. Belghali, autore di due assist, guadagna invece un punto, grazie all'11% delle preferenze, ossia 133 voti e si piazza pari a Cacciamani. Braganca invece, in virtù del 21% dei votanti, equivalente a 255 voti, scavalca Mandragora e con tre punti si piazza momentaneamente sul podio, in terza posizione in classifica.
Votate i migliori granata nel match contro il Parma
La classifica del TN Award 2026/27
Ilkhan: 11
Fitz-Jim: 9
Braganca: 8
Mandragora: 6
Vlasic, Njie, Simeone: 5
Adams: 4
Ismajli, Oristanio: 3
Kulenovic: 2
Cacciamani, Belghali: 1
Le regole del Toro News Award
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