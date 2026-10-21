Finalmente Simeone torna al gol e trascina i granata e intanto Braganca sale sul podio: il risultato del sondaggio del Toro News Award 2026/2027

Federico Marchesi
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Simeone, Braganca e poi...: ecco i 5 migliori in campo in Parma-Torino (VIDEO)

Per la prima volta in stagione torna sulla scena dei Toro News Award Giovanni Simeone. Il Cholito ha dovuto affrontare in questo inizio di campionato un'astinenza da gol e non era mai apparso fin qui tra i migliori 3 nei Toro News Award della stagione 2026/27. Contro il Parma il Cholito si è preso la scena con una prestazione totale, condita con due bei gol e lo zampino nella rete del 2-0 siglata da Adams.

Il Torino ha sconfitto il Parma con un rotondo 3-0 nella giornata di lunedì 19 ottobre grazie ad un'ottima prestazione dei suoi attaccanti e di tutta la squadra, centrando la seconda vittoria di fila. Oltre a Simeone, gli altri due giocatori che hanno convinto i lettori di Toro News sono stati Braganca e Belghali: tutti e tre i granata sul podio sono partiti dall'inizio e hanno contribuito al successo dei granata. Il migliore per distacco è Simeone, che con il 39% dei votanti corrispondenti a 463 voti, guadagna 5 punti e va a fare compagnia a Njie e a Vlasic al quinto posto della classifica finale. Belghali, autore di due assist, guadagna invece un punto, grazie all'11% delle preferenze, ossia 133 voti e si piazza pari a Cacciamani. Braganca invece, in virtù del 21% dei votanti, equivalente a 255 voti, scavalca Mandragora e con tre punti si piazza momentaneamente sul podio, in terza posizione in classifica.

Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27

Votate i migliori granata nel match contro il Parma

Simeone 39%
463 voti
Bragança 21%
255 voti
Belghali 11%
133 voti
Perri 6%
75 voti
Adams 6%
67 voti
Vlasic 4%
44 voti
Ismajli 4%
43 voti
Cacciamani 3%
37 voti
Comuzzo 3%
33 voti
Mandragora 2%
20 voti
Casadei 0%
5 voti
Coco 0%
4 voti
Zapata 0%
3 voti
Kulenovic 0%
2 voti
Gineitis 0%
2 voti
Aboukhlal 0%
1 voti
Il sondaggio è concluso.

La classifica del TN Award 2026/27

Ilkhan: 11

Fitz-Jim: 9

Braganca: 8

Mandragora: 6

Vlasic, Njie, Simeone: 5

Adams: 4

Ismajli, Oristanio: 3

Kulenovic: 2

Cacciamani, Belghali: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.;
2025/26: Nikola Vlasic.

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