Cacciamani fuori dalla Nazionale, ma la scelta fa discutere. Il classe 2007 è stato escluso sia dai convocati di Mancini per la Nazionale maggiore sia da quelli di Baldini per l'Under 21 e di Nunziata per l'Under 20, nonostante un avvio di stagione in Serie A che lo ha visto trovare continuità e mettersi in mostra con il Torino. La concorrenza nei rispettivi ruoli è alta, ma la mancata chiamata ha inevitabilmente aperto il dibattito tra i tifosi granata. Noi vi proponiamo un sondaggio ed è il momento di dire la vostra: è stata una scelta corretta oppure Cacciamani meritava almeno una chance?

Giusto non convocare Cacciamani in Nazionale? Sì No, meritava almeno l'U20 o l'U21 No, meritava la chiamata di Mancini per l'Italia No, meritava almeno l'U20 o l'U21 65% 66 voti Sì 24% 24 voti No, meritava la chiamata di Mancini per l'Italia 11% 11 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati