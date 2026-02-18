Sondaggio – Genoa-Torino, crocevia decisivo: come finirà la partita?

Il Torino crolla ancora in casa e ora è atteso dalla delicata trasferta contro il Genoa di Daniele De Rossi. I grifoni arrivano al match dopo il pareggio a reti bianche con la Cremonese, risultato che ha interrotto una serie complicata composta dalle sconfitte per 3-2 contro Napoli e Lazio, precedute però dalla vittoria interna contro il Bologna. Guardando in casa granata, la squadra non ha mai intrapreso una strada chiara: fatica a reagire quando va sotto e continua a concedere troppo, con una difesa che resta la peggiore del campionato. Le sconfitte pesanti hanno lasciato strascichi evidenti e la sensazione è quella di un gruppo incapace di rialzarsi con prontezza dopo i colpi subiti. Nel frattempo è iniziata anche la contestazione della tifoseria. Una parte consistente dei sostenitori ha scelto di disertare curva e stadio, stanca di risultati sempre più deludenti - o umilianti, come il 6-0 subito al Sinigaglia. Insomma, per i granata il momento è nero, la classifica, però, tiene tutto aperto: il Torino è quattordicesimo, il Genoa quindicesimo. Le due squadre sono separate da soli tre punti, e la sfida sa, di nuovo, di banco di prova e di crocevia. Dunque, noi della redazione di Toro News ci rivolgiamo ai nostri lettori: che sensazioni avete a pochi giorni dalla partita? Diteci la vostra nel sondaggio.