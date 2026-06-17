Nella giornata di ieri vi abbiamo proposto un sondaggio per valutare la vostra soddisfazione nei confronti della scelta del Torino di affidare la carica di team manager ad Alessandro Gazzi: l'ex numero 14 granata è stato preso per il suo attaccamento verso i colori granata e per sostenere il lavoro di Ignazio Abate sulla panchina granata. Simbolo di sacrificio e abnegazione, l'ex mediano del Toro è stato annunciato ufficialmente qualche giorno fa nella sua nuova veste. Il responso dei lettori di Toro News è chiaro: 694 voti sono stati per il sì, il 93% del totale, con solo 50 votati che hanno optato per il no, segno di una fiducia della tifoseria granata verso Gazzi.

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I risultati del sondaggio