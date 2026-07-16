Il 76% dei votanti ha optato per i no, con il 13% che parteciperà e l'11% che vorrebbe ma abita troppo lontano da Pinzolo
Il giallo del divieto ai tifosi del Torino a Pinzolo (VIDEO)
Si è aperto in mattinata il quarto giorno del ritiro estivo del Toro a Pinzolo. In Trentino Alto Adige Ignazio Abate è già all'opera per costruire il suo nuovo Torino, tatticamente ma non solo. Il tecnico punta anche a plasmare il carattere della squadra granata e a trasferire ai giocatori la propria fame e la voglia di fare bene. L'allenatore campano ha lavorato sul reparto difensivo e sulla linea a 5 con un blocco alto, aggressivo e sincronizzato. Sulle tribune del campo d'allenamento i sostenitori granata hanno potuto seguire da vicino i dettami del nuovo tecnico. E nel frattempo i tifosi del Toro si sono pronunciati sul nostro sondaggio in merito alla loro eventuale partecipazione al ritiro.
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La maggior parte dei tifosi è per il no: non ci sarà a PinzoloDalle risposte emerge una statistica chiara: il 76% dei votanti non prenderà parte alla preparazione estiva in montagna e non andrà in Trentino a seguire i propri beniamini. 294 voti sono stati quindi per il no, con 49 che hanno invece sostenuto la loro partecipazione, circa il 13%. Poi c'è una fetta di sostenitori che si è dichiarata favorevole ad andare in ritiro ma che non vi potrà recarsi per difficoltà logistiche dovute alla distanza della propria sede abitativa da Pinzolo, luogo del ritiro.
Andrete al ritiro del Torino a Pinzolo?
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