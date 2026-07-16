Si è aperto in mattinata il quarto giorno del ritiro estivo del Toro a Pinzolo. In Trentino Alto Adige Ignazio Abate è già all'opera per costruire il suo nuovo Torino, tatticamente ma non solo. Il tecnico punta anche a plasmare il carattere della squadra granata e a trasferire ai giocatori la propria fame e la voglia di fare bene. L'allenatore campano ha lavorato sul reparto difensivo e sulla linea a 5 con un blocco alto, aggressivo e sincronizzato. Sulle tribune del campo d'allenamento i sostenitori granata hanno potuto seguire da vicino i dettami del nuovo tecnico. E nel frattempo i tifosi del Toro si sono pronunciati sul nostro sondaggio in merito alla loro eventuale partecipazione al ritiro.

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La maggior parte dei tifosi è per il no: non ci sarà a Pinzolo

Andrete al ritiro del Torino a Pinzolo? No 77% 294 voti Sì 13% 49 voti Vorrei ma sono troppo lontano 11% 41 voti Il sondaggio è concluso.

Dalle risposte emerge una statistica chiara: il 76% dei votanti non prenderà parte alla preparazione estiva in montagna e non andrà in Trentino a seguire i propri beniamini. 294 voti sono stati quindi per il no, con 49 che hanno invece sostenuto la loro partecipazione, circa il 13%. Poi c'è una fetta di sostenitori che si è dichiarata favorevole ad andare in ritiro ma che non vi potrà recarsi per difficoltà logistiche dovute alla distanza della propria sede abitativa da Pinzolo, luogo del ritiro.