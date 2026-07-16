In mattinata ha avuto il via la quarta giornata di preparazione estiva del ritiro del Torino a Pinzolo. Abate ha lavorato sul reparto difensivo e sulla mentalità dei suoi difensori chiedendo un reparto a 5 alto e che si muove sincronizzato. Nel pomeriggio è previsto per le 17.30 un secondo allenamento, che a differenza di quanto previsto inizialmente, non vedrà i giocatori scendere sul rettangolo verde, ma che li vedrà impegnati in palestra e a seguire video di analisi tattica. La redazione di Toro News seguirà anche la seduta in palestra e quindi appuntamento alle 17.30 con aggiornamenti LIVE qui sul nostro sito.

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