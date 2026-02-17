Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor sondaggi Toro News Award 2025/2026: Paleari il migliore col Bologna, secondo Ilkhan

sondaggi

Toro News Award 2025/2026: Paleari il migliore col Bologna, secondo Ilkhan

Toro News Award 2025/2026: Paleari il migliore col Bologna, secondo Ilkhan - immagine 1
I rossoblu si rialzano e buttano giù il Toro, intanto la zona rossa si avvicina. I risultati del sondaggio da parte dei lettori di Toro News
Andrea Croveri

Settima sconfitta in casa e Torino che precipita sotto gli occhi di sole cinquemila persone. La venticinquesima giornata di Serie A sa di crocevia e di sentenza: le cose devono cambiare, e al più presto. Contro il Bologna si è visto un Torino smorto e mai davvero in partita, e anche i risultati del consueto sondaggio di fine gara mostrano che soltanto tre giocatori si siano distinti per distacco, almeno per provare a riallacciare in extremis il risultato. Dunque, vediamo com’è andata. Vlasic, sfortunato colpevole sul gol del vantaggio del Bologna, si è riscattato firmando la bella rete dell’1-1 temporaneo, che gli vale il terzo posto nella classifica ottenendo il 39,07% dei voti. In vetta, invece, è testa a testa: Paleari ha la meglio su Ilkhan per una percentuale minima, mettendo di fatto i guantoni sulla prima posizione della venticinquesima di campionato. Vlasic chiude così con un punto, Ilkhan - che ha preso il 41,66% dei voti - ne conquista tre, mentre Paleari - per lui il 45,92% dei voti - si prende i cinque punti riservati al vincitore di giornata. Osservando la classifica totale, Vlasic rimane primo a +13 punti dai secondi che sono proprio Ilkhan e Paleari a quota 30.

Le regole del Toro News Award

—  

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

Toro News Award 2025/2026, la classifica

—  

43 PUNTI: Vlasic

30 PUNTI: Ilkhan, Paleari

23 PUNTI: Adams

22 PUNTI: Maripan

21 PUNTI: Simeone

14 PUNTI: Casadei

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata

5 PUNTI: Coco

3 PUNTI: Pedersen, Njie

2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal

1 PUNTO: Ismajli

L'albo d'oro del Toro News Award

—  

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.

Leggi anche
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Torino-Bologna
Curva Maratona vuota a oltranza: i lettori sostengono l’iniziativa

© RIPRODUZIONE RISERVATA