Toro News Award 2025/2026: Paleari il migliore col Bologna, secondo Ilkhan

Settima sconfitta in casa e Torino che precipita sotto gli occhi di sole cinquemila persone. La venticinquesima giornata di Serie A sa di crocevia e di sentenza: le cose devono cambiare, e al più presto. Contro il Bologna si è visto un Torino smorto e mai davvero in partita, e anche i risultati del consueto sondaggio di fine gara mostrano che soltanto tre giocatori si siano distinti per distacco, almeno per provare a riallacciare in extremis il risultato. Dunque, vediamo com’è andata. Vlasic, sfortunato colpevole sul gol del vantaggio del Bologna, si è riscattato firmando la bella rete dell’1-1 temporaneo, che gli vale il terzo posto nella classifica ottenendo il 39,07% dei voti. In vetta, invece, è testa a testa: Paleari ha la meglio su Ilkhan per una percentuale minima, mettendo di fatto i guantoni sulla prima posizione della venticinquesima di campionato. Vlasic chiude così con un punto, Ilkhan - che ha preso il 41,66% dei voti - ne conquista tre, mentre Paleari - per lui il 45,92% dei voti - si prende i cinque punti riservati al vincitore di giornata. Osservando la classifica totale, Vlasic rimane primo a +13 punti dai secondi che sono proprio Ilkhan e Paleari a quota 30.