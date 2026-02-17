Settima sconfitta in casa e Torino che precipita sotto gli occhi di sole cinquemila persone. La venticinquesima giornata di Serie A sa di crocevia e di sentenza: le cose devono cambiare, e al più presto. Contro il Bologna si è visto un Torino smorto e mai davvero in partita, e anche i risultati del consueto sondaggio di fine gara mostrano che soltanto tre giocatori si siano distinti per distacco, almeno per provare a riallacciare in extremis il risultato. Dunque, vediamo com’è andata. Vlasic, sfortunato colpevole sul gol del vantaggio del Bologna, si è riscattato firmando la bella rete dell’1-1 temporaneo, che gli vale il terzo posto nella classifica ottenendo il 39,07% dei voti. In vetta, invece, è testa a testa: Paleari ha la meglio su Ilkhan per una percentuale minima, mettendo di fatto i guantoni sulla prima posizione della venticinquesima di campionato. Vlasic chiude così con un punto, Ilkhan - che ha preso il 41,66% dei voti - ne conquista tre, mentre Paleari - per lui il 45,92% dei voti - si prende i cinque punti riservati al vincitore di giornata. Osservando la classifica totale, Vlasic rimane primo a +13 punti dai secondi che sono proprio Ilkhan e Paleari a quota 30.
Toro News Award 2025/2026: Paleari il migliore col Bologna, secondo Ilkhan
Le regole del Toro News Award—
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
Toro News Award 2025/2026, la classifica—
43 PUNTI: Vlasic
30 PUNTI: Ilkhan, Paleari
23 PUNTI: Adams
22 PUNTI: Maripan
21 PUNTI: Simeone
14 PUNTI: Casadei
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata
5 PUNTI: Coco
3 PUNTI: Pedersen, Njie
2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal
1 PUNTO: Ismajli
L'albo d'oro del Toro News Award—
2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
