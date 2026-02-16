Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Torino-Bologna

Pareggio all’andata, sconfitta al ritorno. La settima, in casa, per il Torino di Baroni, ancora impantanato in quel limbo tra metà classifica e zona salvezza che va consolidata al più presto. Pochi spunti, poca fame. Il Bologna colpisce due volte, prima al 49’, con il colpo di tacco di Moro, poi al 69’, con il colpo da biliardo di Castro, dopo che Vlasic aveva appena firmato il momentaneo pareggio. La squadra crolla nel vuoto dello stadio. Nonostante la sconfitta, come ogni volta al termine dei match, noi della redazione di Toro News chiediamo a voi lettori la vostra opinione: chi ha performato meglio? Quali sono stati i due granata che hanno offerto la prova migliore malgrado il risultato?