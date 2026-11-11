Ed ecco finalmente il progetto per il nuovo stadio. Passo in avanti importante nei rapporti tra il Torino Fc e la città con la presentazione della proposta definitiva. Insieme alle parole del sindaco Lo Russo, anche il ringraziamento al primo cittadino da parte del patron granata Urbano Cairo: "Con il suo impegno ha reso possibile la presentazione di questo progetto, che al termine dell’iter previsto potrà dare una spinta decisiva alla creazione di un impianto moderno". L'auspicio del presidente granata, dei tifosi tutti e della Città di Torino è che questa possa essere davvero una svolta importante.