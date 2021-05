4 maggio, Gravina: “Grande Torino simbolo di unità nazionale”

"Sono passati 72 anni anni, ma il ricordo della Tragedia di Superga è sempre vivo": le parole della Federcalcio

"Sono passati 72 anni anni, ma il ricordo della Tragedia di Superga è sempre vivo". Così la Federcalcio in una nota, ricordando che il 4 maggio 1949 e il Grande Torino. "L'Italia del calcio - afferma il presidente della Figc Gabriele Gravina- si ritrovò così a piangere una delle squadre più forti di tutti i tempi, il Grande Torino, capace di vincere cinque scudetti consecutivi negli anni '40. I giocatori granata erano la colonna portante della Nazionale, campioni amati da milioni di tifosi italiani che anche attraverso il calcio cercavano di lenire le sofferenze patite a causa della Seconda Guerra Mondiale. Il Grande Torino è un simbolo di unità nazionale che non verrà mai dimenticato. Il dolore e le emozioni che suscita ancora oggi il ricordo della tragedia di Superga rappresentano un patrimonio di valori per tutto il calcio italiano".