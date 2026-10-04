Ignazio Abate ha superato già da un po' i suoi cento giorni sulla panchina Torino. Con quattro punti raccolti in cinque giornate di campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia, ora è chiamato a cambiare marcia, adesso che la Serie A è di nuovo presente sul calendario.

Il tecnico del Toro ha parlato ai microfoni di Sky Sport, parlando di come sono andati questi primi mesi e di obiettivi futuri: "Sono sempre più contento di essere qui. È un ambiente caldo e passionale, nel quale mi rivedo molto. Ho bisogno di questo calore, dell'adrenalina e anche della pressione, perché sono elementi che riescono a tirare fuori il meglio di me". Il gruppo è cambiato molto per via del mercato, dunque è fondamentale il lavoro quotidiano per amalgamare i pezzi: "Mi soddisfa vedere l'unione tra questi ragazzi crescere giorno dopo giorno. Sapevamo che una trasformazione così profonda, sia nei giocatori sia nel modo di pensare, avrebbe richiesto tempo".

Il Toro vuole trovare la sua identità: Abate ai lavori

Il tema dell'identità è stato un tasto dolente nella scorsa stagione. Invece, è quello su cui il tecnico di oggi sembra spingere di più. I risultati, se davvero arriveranno, partiranno da qui: "L'identità del gruppo è sicuramente l'aspetto più importante. Voglio una squadra intensa e aggressiva, che abbia il coraggio di giocare con la palla.di difendere dietro la linea della palla. Servono umiltà e dedizione, ma allo stesso tempo anche grande ambizione".

Poi, un'altra parola è maturata nelle sue dichiarazioni: "Non serve nessun click. Mi sto godendo il percorso, anche perché per me è importante creare un legame umano con i miei ragazzi" poi, la necessità di trovare punti, e respiro. In altre parole, ottenere risultati: "Quando arrivano, danno leggerezza e consapevolezza e permettono di assimilare più velocemente i concetti" poi: "Dobbiamo diventare ancora più pericolosi e riconoscibili".