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Maran: il primo posto da difendere

L’Albania arriva agli ultimi due appuntamenti del Gruppo C1 di Nations League da capolista, con nove punti raccolti nelle prime quattro giornate. Il bilancio è di tre vittorie e una sconfitta, con otto reti segnate e appena tre incassate. I numeri raccontano una squadra solida, capace di abbinare attenzione difensiva e qualità nella costruzione. Il calendario propone due sfide che valgono il primo posto: giovedì 12 novembre alle 20.45 l’Albania ospita la Finlandia, mentre domenica 15 novembre alle 18 sarà impegnata in trasferta contro la Bielorussia. Il margine sulle inseguitrici è di appena due lunghezze: entrambe sono a quota sette e possono ancora scavalcare la capolista. Servirà quindi sfruttare il fattore campo nel primo confronto e poi giocarsi tutto nell’ultima giornata. La vetta è da difendere e il destino del girone passa dai risultati di queste due partite.

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