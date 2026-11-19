Il mercato di gennaio obbliga il Torino a fare i conti e mette al bivio il futuro di Emirhan Ilkhan. Il contratto del centrocampista turco scade a giugno 2027 e, dopo aver esercitato l’opzione per prolungarlo nel maggio scorso, Petrachi non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero. Le possibilità sono due: trovare con gli agenti un accordo per un ulteriore rinnovo oppure prendere in considerazione una cessione già a gennaio. Sul tavolo pesa anche la concorrenza interna: il centrocampo è affollato e Mandragora si è preso il posto da titolare in regia, riducendo ulteriormente lo spazio a disposizione del turco.

L'ipotesi di una separazione lascia un po' di rammarico, soprattutto ripensando al percorso compiuto dal classe 2004 nell'ultima stagione. Dopo i prestiti alla Sampdoria e al Basaksehir, il rientro sotto la Mole aveva segnato l'inizio di una fase positiva. Con Baroni aveva progressivamente conquistato spazio, confermando le proprie qualità anche con D'Aversa. Il minutaggio era salito fino a 1.172 minuti, con prestazioni che lo avevano portato a essere tra le note più intonate della squadra. Il campionato attuale, invece, ha cambiato completamente le prospettive: le gerarchie sono tornate a penalizzarlo e il suo contributo finora è stato ridotto al minimo.

Ilkhan, dalla regia di Baroni ai 153 minuti con Abate

La stagione 2025/26 aveva rappresentato il momento migliore di Ilkhan da quando veste la maglia granata. Con Baroni era stato tra i pochi a mantenere un rendimento positivo in un'annata complicata per il Torino, trovando soprattutto nella seconda parte del campionato uno spazio crescente. Il passaggio alla regia ne aveva valorizzato le caratteristiche: qualità nel primo passaggio, visione di gioco e capacità di dare ritmo, accompagnando e gestendo la manovra senza perdere attenzione alla fase di recupero. A Verona, nel successo per 3-0, era arrivata una delle prestazioni più convincenti, mentre in Coppa Italia aveva trovato anche il gol decisivo nel 3-2 fuori casa contro la Roma. Insieme a Vlasic era stato uno dei giocatori più affidabili della squadra e anche D'Aversa aveva continuato a impiegarlo, alternandolo a Prati, poi partito a fine stagione. Il bilancio era stato di 22 presenze, 14 da titolare, due gol e due assist in 1.172 minuti. Aggiungendo le precedenti esperienze in granata, il totale sale a 33 presenze e 1.412 minuti, con due reti e due assist.

Il rendimento attuale è invece lontano da quei numeri: sette presenze e appena 153 minuti, senza aver mai iniziato una partita da titolare. L'infortunio accusato durante il ritiro estivo lo aveva inizialmente rallentato, poi il problema agli adduttori era arrivato proprio quando stava iniziando a trovare continuità negli ingressi a gara in corso. Nel frattempo Mandragora si è consolidato come riferimento davanti alla difesa e la concorrenza di Bragança, Gineitis, Casadei e Oristanio ha ulteriormente ristretto le possibilità. Qualche indicazione positiva è arrivata contro il Lecce, quando l'ingresso di Ilkhan e Casadei ha dato maggiore velocità alla manovra granata, anche se per il turco sono rimasti soltanto gli ultimi otto minuti.

Intanto, il classe 2004 si è messo in mostra nella pausa nazionali, indossando la maglia numero 10 e la fascia da capitano. La rete su punizione con la Turchia Under 21, nel pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca, può rappresentare un'occasione per tornare nelle considerazioni di Abate. L'infortunio di Vlasic libera infatti un posto a centrocampo e apre nuove valutazioni in vista della trasferta di Napoli. Le alternative non mancano, ma forse la prossima occasione potrebbe arrivare proprio al Maradona.