Fitz-Jim, Belghali e Vlasic, cos’hanno in comune oltre ad aver firmato il 3-2 contro il Monza? Nessuno dei tre aveva ancora segnato da inizio campionato. La vittoria granata ha permesso a tutti e tre di sbloccarsi, aggiungendo nuove firme a una squadra che sta dimostrando di non dipendere da un solo interprete. Con tredici reti realizzate e nove marcatori diversi, il Toro di Abate sta distribuendo il proprio peso offensivo tra più giocatori e reparti. Un dato che va oltre la semplice statistica: trovare gol attraverso soluzioni differenti rende la squadra meno prevedibile e offre più possibilità di cambiare l’andamento delle partite.

Vecchi e nuovi volti: segnano tutti

Il gruppo fa la differenza

La varietà dei marcatori racconta anche il contributo dei nuovi innesti. Fitz-Jim e Belghali hanno lasciato il segno contro il Monza, mentre Bragança, Comuzzo e Mandragora avevano già trovato la rete nelle precedenti uscite. A loro si aggiungono gli attaccanti Adams (3), Simeone (2) e Kulenovic (2), riferimenti offensivi con caratteristiche diverse.. In un campionato lungo, nel quale infortuni, squalifiche e rotazioni possono modificare gli equilibri, avere più giocatori capaci di incidere rappresenta un patrimonio importante.Il dato, però, assume valore soprattutto se accompagnato dalla partecipazione di tutto il gruppo. Una rosa profonda non si misura soltanto dal numero di alternative, ma dalla capacità di ciascun giocatore di farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa. Chi parte titolare deve garantire continuità, chi subentra deve dare nuova energia e chi trova meno spazio deve continuare a lavorare con la stessa determinazione. Per Abate, che non ha a sua disposizione un attaccante in grado di garantire cifre importanti, sarà fondamentale mantenere questa mentalità: i tredici gol e i nove marcatori sono un, ma. Se il Toro riuscirà a coinvolgere tanti interpreti anche nelle prossime giornate, potrà contare su un’arma in più per affrontare il resto della stagione.