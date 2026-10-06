Il Torino si prepara alla ripresa del campionato con il gruppo che torna progressivamente al completo. Il lavoro al Filadelfia non si è mai fermato durante la sosta, ma ora stanno rientrando i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Rodriguez, Ismajli e Gineitis sono tra quelli che hanno lanciato segnali più forti ad Abate, ma intanto a Torino l’attenzione è su Niccolò Fortini. L’esterno ha lasciato il ritiro dell’Italia Under 21 per un problema muscolare ed è tornato a Torino, dove verrà valutato dallo staff granata: la sua presenza contro l’Udinese è improbabile. Per Ignazio Abate, intanto, la sfida del 12 ottobre arriva dopo un avvio da soli quattro punti in cinque giornate. La pausa ha offerto tempo per lavorare, ora serve una svolta.

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Okoye, rissa sfiorata all’Oktoberfest

L’Udinese si presenta a Torino con una rosa ridotta, soprattutto in attacco. Nicolòè fermo per l’infortunio muscolare accusato con l’Italia, mentredovrà restare ai box per circa tre mesi dopo l’intervento alla caviglia., inizialmente in dubbio per il problema muscolare accusato contro il Cagliari, ha invece recuperato e dovrebbe essere regolarmente a disposizione. In mezzo al campo pesa l’assenza di Jakub, ancora alle prese con il recupero dopo l’ablazione cardiaca. La notizia positiva arriva però dalla difesa: Oumarha superato l’infortunio muscolare ed è pronto a rientrare. Il recupero del centrale francese restituisce aun punto di riferimento importante per gli equilibri del reparto.Durante la sosta ha fatto parlare anche Maduka. Il portiere dell’Udinese, rientrato dagli impegni con la Nigeria, ha trascorso alcuni giorni in Germania, dove è nato e cresciuto, e ha visitato l’Oktoberfest di Monaco. Qui è stato protagonista di un acceso confronto con un tifoso: la discussione è salita rapidamente di tono e ha rischiato di trasformarsi in una rissa, prima dell’intervento della sicurezza e dei presenti. Il momento è stato ripreso in video e le immagini sono finite sui social, diventando rapidamente virali.