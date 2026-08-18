Giornata calda al Filadelfia per le condizioni meteorologiche particolarmente afose. Il Toro ha effettuato il suo allenamento a porte aperte, seguito da circa 500 tifosi. Tutti presenti, ad eccezione di Zapata, che ha svolto solo una parte di allenamento in palestra e di altri giocatori che, invece, hanno lavorato sul campo secondario, tra cui Pellegri, Ilic e Anjorin. Nel corso della seduta il Toro ha alternato una prima fase di attivazione, con e senza palla, a diverse partitelle a tema, prima della consueta partita finale. Abate ha mantenuto la sua solita intensità nel guidare la squadra e correggere gli errori, concentrandosi soprattutto su uscita dal basso e gioco nello stretto. E proprio nella ricerca di una soluzione per il centrosinistra, in vista del Milan, è arrivata l'indicazione più interessante dell'allenamento.

Comuzzo dirottato sul centrosinistra

Nelle due squadre che si sono affrontate nella partita finale, entrambe schierate con il consueto 3-4-2-1, Abate ha apportato qualche modifica alla linea difensiva. Da una parte, da destra a sinistra, c'erano Coco, Ismajli e Biraghi; dall'altra Pellini, Comert e Comuzzo. Proprio la posizione di quest'ultimo ha attirato l'attenzione: il classe 2005, infatti, è stato schierato da braccetto di sinistra, dopo aver giocato fin qui sempre sulla corsia opposta. Una soluzione che potrebbe tornare utile anche contro il Milan, soprattutto in assenza di novità concrete dal mercato. Al centro, invece, è stato provato Comert, che a sinistra non aveva convinto nelle precedenti uscite. Si conferma inoltre una tendenza già vista contro la Carrarese: Fitz-Jim chiamato ad abbassarsi sulla linea dei difensori per partecipare alla prima costruzione, creando superiorità numerica e favorendo l'uscita palla al piede. Una soluzione che Abate continua a studiare mentre il mercato non ha ancora consegnato al tecnico il mancino di ruolo tanto cercato.