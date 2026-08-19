Si dice “buona la prima”. In casa Toro, però, non sempre è stato così, almeno negli ultimi anni. Domenica sera alle 21:00 scatterà il campionato dei granata allo Stadio Olimpico Grande Torino: di fronte ci sarà il Milan di Amorim. Un esordio tutt’altro che semplice per la squadra di Abate, chiamata però a partire con il piede giusto per trovare subito fiducia e slancio. Il nuovo Toro si prepara così al primo appuntamento ufficiale in Serie A. Ma come è andato, invece, il debutto dei granata nelle ultime stagioni? Tra vittorie, sconfitte, rimonte subite e risultati tutt’altro che positivi, il primo passo del campionato ha spesso raccontato molto dell’annata che sarebbe poi arrivata. Andiamo quindi a ripercorrere gli ultimi debutti del Torino e a scoprire se davvero, negli ultimi anni, la prima è stata così poco "buona".

Il pokerissimo dell'Inter: presagio del disastro di Baroni

"Chi ben comincia è a metà dell’opera". Non fu certamente il caso del Torino nella prima giornata della scorsa stagione. I granata inaugurarono il campionato a San Siro contro l'Inter e il risultato fu un pesantissimo 5-0, una partita che lasciò subito intravedere le difficoltà che avrebbero accompagnato la squadra nel corso dell'annata. L'Inter dominò dall'inizio alla fine e il Toro di Baroni non riuscì mai a trovare le contromisure per opporsi alla squadra di Chivu. Un esordio non semplice, che, visto con il senno di poi, rappresentò quasi un'anticipazione di quello che sarebbe successo nei mesi successivi. Il Torino faticò a trovare continuità, mostrò diverse difficoltà sul piano del gioco e lacune enormi in fase difensiva, chiudendo la stagione con una classifica ben al di sotto delle aspettative. Quella manita, insomma, non fu soltanto una brutta prima giornata: fu il primo campanello d'allarme di un campionato che avrebbe poi confermato tutte le preoccupazioni emerse in quella serata.

La rimonta del Milan infrange i sogni di una vittoria all'esordio di Vanoli

Due anni fa, sempre alla prima giornata e sempre contro il Milan, il Toro era riuscito a mettere paura ai rossoneri, salvo poi vedere sfumare la vittoria nel finale. A San Siro i granata di Vanoli partirono forte e, dopo il vantaggio iniziale, riuscirono a portarsi sullo 0-2, grazie all'autogol di Thaiw e alla rete di Zapata, dando l'impressione di poter conquistare tre punti pesantissimi all'esordio. La rimonta del Milan arrivò però nei minuti finali: prima Morata accorciò le distanze all'89', poi Okafor trovò il gol del definitivo 2-2 allo scadere. Un pareggio che lasciò inevitabilmente l'amaro in bocca al Toro, soprattutto per come si era sviluppata la partita. Un precedente che torna d'attualità alla vigilia della nuova sfida contro i rossoneri: stavolta in casa del Toro con Abate che vuole evitare una nuova rimonta e iniziare il suo campionato con un risultato diverso.

Una vittoria che manca da tre anni

Per trovare, quando i granata superarono 2-1 il Monza in trasferta. In casa, invece, l’ultimo successo all’esordio risale al 2019/20, con il 2-1 sul Sassuolo. Da allora davanti ai propri tifosi sono arrivate la sconfitta con l'Atalanta per 2-1 nel 2021/22 e il pareggio a reti bianche contro il Cagliari nel 2023/24. Ora Abate cerca di invertire la tendenza e far partire il suo Toro con il piede giusto. E c’è un’altra curiosità:Prima il pareggio con il Milan, poi la pesantissima manita dell’Inter e ora di nuovo i rossoneri:La matematica, però, conta poco nel calcio, sarà come sempre il campo a parlare.